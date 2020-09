"100 Stimmen von FPÖ wichtiger als 100 Kinder": Herbe Grün-Kritik an Kurz

Die Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingskindern ist damit freilich nicht erledigt. Denn während Bundeskanzler Sebastian Kurz zuletzt darauf hingewiesen hat, dass Österreich allein im Jahr 2020 schon 3700 Kinder aufgenommen hat, sagte Vizekanzler Kogler noch am Samstag beim Wahlkampfauftakt der Wiener Grünen, dass neben der Klima- und Corona-Krise auch eine "Menschlichkeitskrise" zu bekämpfen sei. Kogler: "Wenn es darum geht, Kinder von den Elendslagern auf griechischen Inseln wegzubringen, dann stehen wir da sicherlich auf der Seite der Menschlichkeit und des europäischen Geists der Solidarität. Birgit Hebein hat hundert Plätze für Kinder in Wien angeboten. Danke dafür! Wir werden auf Bundesebene auch nicht locker lassen.“

Herbe Hebein

Die angesprochene Wiener Vizebürgermeisterin ließ es in ihrer Wahlkampfrede an Schärfe gegenüber "den Türkisen", wie sie die Kanzlrpartei nennt, nicht fehlen. "Mir reicht diese Diskussion an Unmenschlichkeit. Wir führen diese Debatte, weil wir Wiener Wahlkampf haben. Der türkisen Partei ist es wichtiger, 100 Stimmen von der FPÖ zu bekommen als 100 Kinder zu retten", sagte Hebein unter großem Applaus der anwesenden grünen Funktionäre. Auch die Minister - das gesamte Regierungsteam von Rudolf Anschober über Leonore Gewessler und Alma Zadic bis zum Vizekanzler - saß in der ersten Reihe und applaudierte.