100 Millionen für Lehrer-Gagen fehlen

Davon unabhängig, aber problemverschärfend seien die Sparvorgaben des Finanzministers für 2014 (87 Millionen) und 2015 (90 Millionen). Teillösung für heuer: Jene 50 Millionen, die für Ganztagsschulen vorgesehen waren, gibt es erst 2018. Wie die restlichen 37 Millionen hereinbekommen werden sollen, ist offen. Die Schwierigkeit: 93 Prozent des Budgets gehen für Personal drauf.

Was will die Ministerin tun? In der Bildungsreformgruppe von Bund und Ländern werde sie Valorisierung und Indexierung thematisieren, heißt es in ihrem Büro. Der Finanzminister sollte dafür künftig Geld geben.

Wird es das? Aus dem Finanzressort gibt es, mit Verweis "auf die laufenden Verhandlungen", dazu keinen Kommentar. Gewerkschafter Kimberger, der wegen des Gagen-Engpasses für seine Klientel gestern bei Heinisch-Hosek war, enthält sich eines solchen nicht: "Wenn Milliarden in Pleitebanken gesteckt werden, muss die Regierung auch die Finanzierung eines Zukunftsressorts langfristig sichern."