10.000 Euro im Kuvert? Niessl kämpft um Reputation

Ein Landeshauptmann lässt sich von einem wohl gesonnenen Unternehmer 10.000 Euro in einem Kuvert schenken – und ist unvorsichtig genug, auch Zeugen dabeizuhaben.

Es klang nachgerade unglaublich, was profil am Wochenende über Hans Niessl und Manfred Swarovski schrieb (der KURIER berichtete). Demnach hat das Magazin einen Zeugen an der Hand, der vor Gericht bezeugen würde, dass Swarovski (Swarco-Konzern) Niessl bei einem Besuch am Jahreswechsel 2009/’10 Geld übergeben hat. Als „Gegenleistung bringt das Magazin unter anderem Swarovskis Auszeichnung mit dem „Komturkreuz des Landes Burgenland“ ins Spiel.

Die zögerlich wirkende Verteidigung Niessls machte anfangs stutzig: Warum ließ er sich einen Tag lang Zeit, ehe er selbst dementierte?