1,5 Prozent mehr reichen den Beamten nicht

Von den einen Gewerkschaftern zu den anderen. Nach der ersten Verhandlung mit deren oberstem Vertreter Fritz Neugebauer über das Salär der Beamten widmete sich SPÖ-Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek gestern einem Langzeit-Thema – zum 35. Mal dem neuen Lehrerdienstrecht. Die Pädagogen verlangen, dass Rot und Schwarz den Gesetzesentwurf gravierend ändern, das schließt Heinisch-Hosek aber aus. Gewerkschafter Paul Kimberger erklärte nach der Sitzung knapp: „Der vorgelegte Entwurf ist nicht zufriedenstellend.“ Nächste Woche wird weiter verhandelt.

Dabei möchten Kanzler und Vizekanzler die Causa vor Weihnachten abschließen. „Dass es kluge Taktik ist, sich Fristen zu setzen, wage ich zu bezweifeln“, sagt der rote Beamtengewerkschaftsvize Peter Korecky zum KURIER. Für ihn ist das Ganze falsch angelegt: „Man kann nicht ein Dienstrecht machen, bevor man weiß, was man bildungspolitisch tun will. Ein Gesamtkonzept ist nötig.“ Soll heißen: „Zuerst die Bildungsreform, an diese angepasst neue Dienst- und Gehaltsregeln für die Lehrer.“

Derzeit ringen die Koalitionäre um einen Kompromiss in Sachen „gemeinsame Schule“ der Zehn- bis 14-Jährigen, auf die die SPÖ drängt. Für ÖVP-Chefverhandler Wilfried Haslauer ist denkbar, dass das Gros der Kinder in eine „Neue Mittelschule“ geht, der Rest in eine Langform des Gymnasiums mit Spezialisierung ( Europa, Sprachen etc.). Alarmiert ist die SPÖ durch das Begehren Schwarzer nach neuerlichen AHS-Aufnahmeprüfungen.

Salzburgs Landesschulratspräsident Johannes Plötzeneder, Vertrauter Haslauers, möchte das. Das komme nicht infrage, heißt es in der SPÖ. Öffentlich dagegen verwahren sich vorerst der rote Akademikerbund, die Schülervertreter und die SJ: „Eine AHS-Eliteschule wäre ein Rückschritt in die bildungspolitische Steinzeit.“