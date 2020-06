Indien: Heiraten aus Liebe verboten

Zumindest auf dem Papier sind Indiens Frauen gleichberechtigt: Die Verfassung garantiert ihnen Gleichheit vor dem Gesetz. Abtreibung ist legal. Zudem wurde im Oktober 2006 ein Gesetz erlassen, welches häusliche Gewalt unter Strafe stellt. Vor zwei Jahren wurde sogar eine Frauenquote im Parlament beschlossen: Ein Drittel der Abgeordneten müssen seither weiblich sein. Indien ist außerdem eines der Länder, in denen Frauen hohe Ämter belegen: Sonia Gandhi ist die mächtigste Politikerin des Landes, sie führt die regierende Kongresspartei an. Pratibha Patil ist Staatspräsidentin des Ein-Milliarden-Volkes. Und Indra Nooyi ist erfolgreiche Chefin vom Milliarden-Konzern Pepsi.

Aber Indiens Frauen stehen auch ganz unten: 400 Millionen Frauen sind unterernährt. Nirgendwo sonst sterben so viele Frauen während Schwangerschaft und Geburt (rund dreihundert täglich). Nach einem Bericht des Weltwirtschaftsforums ( WEF) steht Indien, was die Gesundheit und Überlebenschancen seiner Frauen betrifft, an letzter Stelle von 134 Ländern.

Und dann herrschen vor allem in ländlichen Gebieten sogenannte Panchayati Raj. Diese entsprechen einer dezentralen Regierungsform der dörflichen Selbstverwaltung durch gewählte Rate. In dieser Versammlung sitzen vornehmlich von der Gemeinschaft geachtete Ältere, die von der Dorfbevölkerung gewählt werden. Diese können autonom Gesetze beschließen. Manchmal, wie in Baghpat, offenbar auch gegen die geltende Verfassung.