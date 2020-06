Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle verzichtet auf die Teilnahme an den Salzburger Festspielen, kündigt er im Gespräch mit dem KURIER an. Was ist los? Geht der homo litteratus, der Gelehrte, vor der Plebs, dem gemeinen Volk in Verkleidung des Boulevards, in die Knie? Sind die Politiker jetzt weichgeklopft und werden nur mehr am Würstelstand Pressekonferenzen geben, Käsekrainer mampfen und dabei Armut und Enthaltsamkeit schwören? Karlheinz Töchterle ist Mitglied der Bundesregierung der Republik Österreich. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, Kontakte zur Industrie und zu ausländischen Politikern zu halten. Wenn das nicht mehr im Rahmen von österreichischen Vorzeigeprodukten, wie den Salzburger Festspielen, möglich ist, dann übersiedeln wir gleich im Piratenanzug in die Karibik.

Als die deutschen Autoren Bernt Engelmann und Günter Wallraff in den 70er-Jahren mit ihrem Buch "Ihr da oben, wir da unten" die Kluft zwischen Armen und Reichen beschrieben, konnten sie die breite Masse nicht erreichen. Das Wirtschaftswachstum hatte breiten Wohlstand herbeigeführt, die Angst vor sozialem Abstieg war nicht verbreitet, der Politik wurde noch die Kompetenz zugetraut, anstehende Probleme zu lösen. All das hat sich verändert. Heute hat sich dieses Gefühl der Machtlosigkeit "da unten" verfestigt, und die "da oben" werden als maßlos und raffgierig empfunden, wobei zwischen wirklich Reichen, deren Einfluss größer wurde, und den Politikern, die in der Realität an Macht verloren haben, nicht unterschieden wird.