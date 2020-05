Honorare: Pilz hat Rauch-Kallat im Visier

Wo war die Leistung?“, fragt der Grün-Aufdecker Peter Pilz. Er will die Frage dieses Mal von Maria Rauch-Kallat beantwortet haben. Konkret hält er der Ex-Ministerin und Ex-ÖVP-Generalsekretärin vor, von einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft 58.000 Euro Honorare bezogen zu haben – ohne Gegenleistung. In der ORF-Satire „Wir Staatskünstler“ präsentieren die Kabarettisten Scheuba, Maurer und Palfrader am Donnerstag ( ORF 1 , 23.35 Uhr) ein Dokument, das vorab auch dem KURIER vorliegt: Pilz hat den Revisionsbericht des Verbandes Gemeinnütziger Bauvereinigungen ausgegraben. Der hat 2007, 2008 und 2009 die gemeinnützige Gesellschaft Buntes Wohnen geprüft.