Hollande wird viele Hoffnungen enttäuschen

Es liegt in der Dynamik eines Machtwechsels nach 17 Jahren in der Opposition, dass der Wahlsieger vor seinen jubelnden Anhängern ganz große Töne anschlägt. Das zeigte sich auch beim neuen französischen Präsidenten: "Der 6. Mai wird ein neuer Start für Europa sein, eine neue Hoffnung für die Welt", sagte François Hollande in seiner Siegesrede. Im politischen Tagesgeschäft, das ihn ab nächster Woche erwartet, wird er aber weit kleinere Baguettes backen müssen.

Der erste Sozialist im Élysée-Palast seit François Mitterrand hat den quadratischen Kreis in Aussicht gestellt: Er will Frankreichs Schuldenberg abtragen und zugleich Zehntausende neue Jobs im öffentlichen Dienst schaffen, die Mehrwertsteuer senken und den harten Sparkurs in Europa durch neue Wachstumsprogramme abfedern. An den Chancen für junge Menschen und an der Frage der sozialen Gerechtigkeit werde er den Erfolg seiner Präsidentschaft messen lassen, sagte Hollande.

Er hat damit große Erwartungen geweckt – wahrscheinlich zu große. Denn in ganz Europa findet sich kein Politiker, der gegen Wachstum oder die Schaffung von Jobs wäre. Die umstrittene Frage ist nur, wie sie in Zeiten leerer Kassen finanziert werden sollen: Durch neue Schulden? Mehr Steuern? Höhere Inflation durch das Anwerfen der Geldpresse? Und wie reagieren die mimosenhaften Finanzmärkte auf solche Kursänderungen?