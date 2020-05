Holland will nicht mehr flach sein

In den nächsten Zeilen streute Zonneveld scherzhaft einen Lösungsversuch ein: Warum nicht einfach einen Berg in die flache Provinz Flevoland bauen? Ein Großteil der Niederlande seien künstlich quasi aus dem Meer entstanden, da könne man doch auch noch eine kleine Erhebung bauen. 2000 Meter hoch stellt er sich die Erhebung vor. Immerhin sollen dort Ski- und Radfahrer, Drachenflieger und Bergsteiger ihre Sportstätten finden. Zudem könnte so der Tourismus forciert werden - warum denn ständig nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz auf Urlaub fahren? Und vielleicht kann aus dem Berg sogar Energie und Trinkwasser gewonnen werden.



Zunächst war Zonnevelds Artikel nichts anderes als ein ins journalistische Sommerloch gestreuter Zeitungsscherz. Doch am Tag nach der Veröffentlichung "explodierte" seine Mailbox, erzählt er dem KURIER: "Es haben sich so viele Leute gemeldet, die darüber offenbar schon viel mehr nachgedacht hatten als ich."



Mittlerweile gibt es virtuelle Grafiken und Pläne, wie man das Projekt aufziehen könnte. Heute sieht der Journalist den Berg nicht mehr als Scherz oder Utopie, sondern als Zukunftsvision. Von vielen Seiten kommt Unterstützung: vom Kletter- und Bergsteigerverband, der königlichen Radsport Union und dem holländischen Skiverband. Mehrere Ingenieurbüros haben Pläne gezeichnet. Heute trifft sich Zonneveld erstmals mit Experten, Unterstützern und möglichen Investoren, um über die Realisierbarkeit des niederländischen Berges ("De nederlandse Berg") zu sprechen.



"Ich bin ziemlich sicher, dass ein Berg entstehen wird", entgegnet Zonneveld im KURIER-Gespräch. "Vielleicht keine zwei Kilometer hoch, aber es wird einen geben." Man benötige nur eine Fläche von fünf mal fünf Kilometern, das sei nicht viel.