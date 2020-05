Hochegger: Weitere Vorwürfe gegen SP-Berater

Der umstrittene Lobbyist Peter Hochegger hat seine Vorwürfe gegen den SPÖ-nahen Kommunikationsberater Heinz Lederer ausgedehnt: War ursprünglich von rund 700.000 Euro die Rede, die Lederer im Umfeld der teilstaatlichen Telekom Austria in mehreren Tranchen bekommen haben soll, spricht Hochegger nun auch von Lobbying bei den staatlichen ÖBB und beim teilstaatlichen Flughafen Wien.



Insgesamt soll es um 1,2 bis 1,5 Millionen Euro gegangen sein, sagt Hochegger in einem Interview mit dem TV-Sender Puls 4. Dass Lederer gemeint hatte, die von ihm, Hochegger, kolportierten Zahlungen über 700.000 Euro seien viel zu hoch gegriffen, kommentierte Hochegger so: "Dann soll er in seine Buchhaltung schauen." Lederer war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.



Heinz Lederer, bis 1999 Kommunikationschef der SPÖ, hatte in der Vergangenheit bestritten, vertrauliche Kontakte zu SPÖ-Politikern hergestellt zu haben, wie dies Hochegger behauptete. Lederers Argumentation: Spitzenmanager haben es in Österreich nicht nötig, für Gesprächstermine mit hochrangigen Politikern zu bezahlen - die bekommen sie ohnehin. Er, Lederer, habe inhaltlich gearbeitet: "Marktstrategie, Marktanalysen, Medienkontakte" hätten dazu gehört.