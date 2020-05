Heikler Besuch aus dem Iran in Wien

Grund genug also für das Mullah-Regime, selbstbewusst aufzutreten. Und dieses Selbstbewusstsein strahlt dessen Außenminister auch beim Besuch in Wien aus: Zuerst bei Yukia Amano, Chef der UN-Atombehörde IAEO, und danach bei Außenminister Spindelegger. "Wir werden unsere Verpflichtungen erfüllen, aber auch auf unsere Rechte nicht verzichten", macht der Iraner beim Auftritt mit dem österreichischen Kollegen vor der Presse deutlich.



Für Spindelegger ist es ein durchaus heikler Besuch, den er natürlich - so betont der Außenminister - mit der EU-Spitze und den USA abgesprochen habe: "Das ist kein überraschender österreichischer Alleingang." Immerhin hatte Salehi bis vor Kurzem noch Einreiseverbot in die EU. Dass er jetzt gerade Österreich besuche, betont der Iraner, liege auch an den traditionell guten Beziehungen: " Österreich ist für uns das Tor nach Europa."



So kritisch die Amerikaner das Treffen in Wien auch beäugen, hat man dem Österreicher für seinen diplomatischen Vorstoß trotzdem ein paar Fragen mitgegeben. Spindelegger erkundigt sich also nach zwei inhaftierten Amerikanern, aber natürlich auch nach verhafteten Regimekritikern und Menschenrechtsaktivisten. Die Antwort seines iranischen Gegenüber ist auch da ebenso offen wie selbstbewusst: "Wir sagen nicht, dass unser Umgang mit den Menschenrechten perfekt ist - aber welcher Staat kann das von sich behaupten."



Spindelegger betonte nach dem Gespräch seine Enttäuschung: Die Menschenrechtslage im Iran würde sich drastisch verschlechtern, die Verhandlungen zum Atomprogramm seien festgefahren.



Doch auch mit der Angst der Welt vor einer iranischen Atombombe geht Teheran inzwischen erstaunlich gelassen um. Salehi bezieht in Wien die bekannte iranische Verteidigungslinie. Aus religiöser Sicht sei die Herstellung von Atombomben unmoralisch, "und deshalb haben Atombomben keinen Platz in unserem Staat".