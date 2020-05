Heftige Kontroverse bei Geisel-Tragödie im Irak

Diplomatische Aktivitäten sind nicht immer lustig. Manchmal geht es ums nackte Leben - wie im Fall des Oberösterreichers Bert Nussbaumer, der im Irak entführt und später ermordet wurde.

WikiLeaks liefert zwei Dokumente mit der Klassifizierung "Geheim" über diese Tragödie. Nussbaumer, der als Wachmann einer Sicherheitsfirma im Irak arbeitete, wurde dort am 16. November 2006 gemeinsam mit vier amerikanischen Kollegen verschleppt. Es begann ein Nervenkrieg. Das österreichische Heeresnachrichtenamt stationierte ein Befreiungsteam in Kuwait. Es wurden Indizien gefunden, dass Nussbaumer noch am Leben sei. Doch die Entführer hielten sich bedeckt.



Jetzt stand die Frage im Raum, wie sich Österreich im Falle von Lösegeldforderungen verhalten soll. Die USA lehnen die Zahlung von Lösegeld kategorisch ab. Diesen Standpunkt deponierte laut WikiLeaks auch die damalige US-Botschafterin in Wien, Susan McCraw, am 18. April 2008 bei einer Unterredung mit Kanzler Alfred Gusenbauer.



McCraw zeigte sich über das Schicksal Nussbaumers besorgt und erklärte, dass die USA alles unternehmen würden, um ihn herauszuholen. Im Gegenzug versprach Gusenbauer, dass sich Österreich eventuellen Forderungen der Kidnapper nicht beugen werde.