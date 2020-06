Harte Kiberer mit weichem Kern

Alles, was Dario Danilovic schon als Kind wollte, war, Verbrecher jagen, dabei schnelle Autos fahren und eine Dienstwaffe tragen. "Aber die Freundin war dagegen", sagt der 21-Jährige. Der Wiener ging dennoch seinen Weg. "Aus der Freundin wurde eine Ex-Freundin." Und aus Danilovic wurde ein Beamter der Polizei. Seit einigen Wochen fährt der gebürtige Kroate stolz auf Simmerings Straßen Streife.

Wer wissen möchte, wie die Zukunft der Exekutive aussehen soll, der kommt an jungen Beamten wie ihm nicht vorbei. Danilovic verrät viel über die Kiberer von morgen. Das weiß auch Konrad Kogler. Der General aus dem Innenministerium leitet seit 2008 das Projekt " Polizei. Macht. Menschen. Rechte". Ein kleiner Kreis an Spitzenbeamten soll das Image der Polizei aufpolieren und den Apparat in den Köpfen von 28.000 österreichischen Beamten als Menschenrechtsorganisation positionieren. " Polizei soll Freiheit ermöglichen und sie nur im Extremfall beschneiden", sagt Kogler. Die Beamten, so die Botschaft, sollen wieder Freund und Helfer sein.