Happy (?) Birthday, Mr. President

Allen Angriffen gegen ihn und allen politischen Schwierigkeiten zum Trotz will er, so viel machte er schon vor Monaten klar, nächstes Jahr erneut zum Präsidenten gewählt werden. Die körperliche Fitness für die Tortur eines Präsidentschaftswahlkampfes hat der frischgebackene 50-Jährige allemal: Jeden Tag geht Obama laufen, vollzieht sein strenges Hanteltraining und spielt mindestens zwei Mal pro Woche Basketball. "Keinen Dekagramm hat der Präsident in den zweieinhalb Jahren seiner Amtszeit zugenommen", will eine US-Zeitung beobachtet haben - und das in Zeiten höchster Anspannung, "in denen Durchschnittsmenschen nachts auf dem Weg zum Kühlschrank sind, um Essbares zum Trost zu finden."