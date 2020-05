Haiders Erben: Verurteilungen und viele seltsame Zahlungen

Mehrere blau-orange (Ex-)Spitzenfunktionäre stehen im Zentrum von Ermittlungen. Ein Überblick:

Gegen Uwe Scheuch, den stellvertretenden Landeshauptmann von Kärnten, liegt in der "Part-of-the-game"-Affäre ein erstinstanzliches, nicht rechtskräftiges Urteil vor. Scheuch wird vorgeworfen, im Gegenzug für Parteispenden an das BZÖ Goodies wie die Staatsbürgerschaft (sie sei "no na net part of the game") versprochen zu haben.



Der Stand im Verfahren: Scheuchs Anwalt, Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer, hat noch zwei Wochen um seinen Einspruch gegen das Urteil zu begründen, dann antwortet die Staatsanwaltschaft. Voraussichtlich Mitte Dezember wird der Akt im Oberlandesgericht Graz einem Dreier-Senat vorgelegt, der die Causa prüft. Bestätigen die drei Richter (sie werden am Tag der Zustellung per Zufall ausgewählt) das Klagenfurter Urteil, muss Scheuch sechs Monate ins Gefängnis.