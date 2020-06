Gutachten: Breivik ist zurechnungsfähig

"Das Ergebnis entspricht dem Wunsch Breiviks und ist ein wichtiges Beweismittel vor Gericht, um zu erreichen, dass er für gesund erklärt wird", sagte Breiviks Anwalt Geir Lippestadt.

Breivik war in einer ersten psychiatrischen Untersuchung paranoide Schizophrenie und damit Unzurechnungsfähigkeit attestiert worden. Dies empörte viele Menschen in Norwegen – vor allem Angehörige der Opfer forderten, dass Breivik sich in einem Prozess für seine Taten zu verantworten habe.

Die Verhandlung beginnt am Montag. Breivik könnten bei einer Verurteilung 21 Jahre Haft drohen. Dies ist bei den Anklagepunkten " Terrorismus" und "vorsätzlicher Mord" die Höchststrafe in Norwegen. Norwegen gehört zu den weltweit rund 20 Staaten, die lebenslange Haftstrafen abgeschafft haben.