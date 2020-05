Guatemala: Mehr Morde als im Bürgerkrieg

Bus-Chauffeure in Guatemala leben gefährlich. Bewaffnete Banden halten Busse an und verlangen Weggeld. Wer nicht zahlen will oder kann, wird kaltblütig erschossen, sogar in der Hauptstadt Guatemala City. Im Vorjahr waren es 165 Busfahrer, die ermordet wurden. Die Bevölkerung lebt in Angst und Schrecken, insgesamt wurden 2008 über 6.000 Morde verübt, was sogar die Todesrate vom Bürgerkrieg übersteigt (1982/83 ausgenommen). Die Aufklärungsrate beträgt jämmerliche zwei Prozent.



Die Bürgerkriegsgräuel wurden noch kaum aufgearbeitet, verantwortliche Politiker und Militärs sind noch immer im Amt. Zeugen von Kriegsverbrechen werden massiv eingeschüchtert, aber internationale Beobachter begleiten diese, um durch ihre bloße Präsenz zu zeigen, dass die Weltöffentlichkeit nicht wegsieht. Übergriffe sollen so verhindert werden, etwaige Vorfälle werden dokumentiert und medial verbreitet. Ein österreichischer Zeugenbegleiter berichtet KURIER.at von seiner Aufgabe in Guatemala.