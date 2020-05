Groteske um Libyen-Besuch von FPÖ-Funktionär

In den FPÖ-Comics fliegt "HC-Man", nun entdeckt die FPÖ auch in der Realität den Luftraum: Nach der umstrittenen Israel-Reise von Parteichef Heinz-Christian Strache Ende 2010 hat der Wiener Stadtrat David Lasar nun mit seinem Libyen-Besuch für Aufsehen gesorgt. Von Grün und Rot gab es Kritik, Strache lud für Montag die Presse ein, um die "Friedensinitiative" zu erklären.



Es wurde grotesk. Strache redete 30 Minuten, bevor Lasar von der Reise erzählen durfte. Strache lieferte eine Art Sommerbilanz, sprach zu allen möglichen Themen, bevor er auf Libyen einging. Erst danach durfte Lasar berichten. Nun wurde klar, wieso Strache den Termin für eine Bilanz nutzte: Es gab wenig zu sagen zur Libyen-Reise.



Einzige Forderung der FPÖ: Die NATO-Bombardements müssen unterbrochen werden. Das sei Gaddafis Bedingung für Verhandlungen. Der Hintergrund der Reise bleibt aber ein Rätsel. Lasar war von Donnerstag bis Samstag in Libyen und sagt, er habe libysche Generalsekretäre getroffen, fünf Minuten mit Gaddafis Sohn Saif geredet und mit Rebellenvertretern telefoniert.