Grazer Grottenbahn schließt

Aber heute fährt der kleine Zug zum letzten Mal ab. Die Stadt Graz hat ihren Pächtern im November gekündigt: Nicht mehr zeitgemäß sei die Fahrerei vorbei an 34 Gestalten aus Märchen und Sagen. Das ärgert Kammerhofer am meisten. „Die Anlage gehört seit zehn Jahren der Stadt. Die hätten was machen können. Wir hätten es gern mitgetragen.“

Nach der Brandkatastrophe von Kaprun wurden die Sicherheitsvorschriften für die Bahn derart erhöht, dass sich der Familienbetrieb den Umbau nicht leisten konnte. Die Stadt kaufte den Kammerhofers ihre Bahn ab und gab sie ihnen als Pächter zurück, zuletzt nur noch mit einem jeweils auf ein Jahr befristeten Vertrag.