Grass: "Israel gefährdet Weltfrieden"

Der Altmeister hat wieder tief in die Tasten gegriffen – und in Deutschland und Israel einen Sturm der Empörung ausgelöst. Der 84-jährige L­iteraturnobelpreisträger Günter Grass veröffentlichte am Mittwoch in mehreren deutschen Zeitungen ein politisches Gedicht, in dem er mit Israel abrechnet: "Warum schreibe ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte: Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte."

Grass verurteilt das "behauptete Recht auf den Erstschlag" und die "Planspiele" – und meint damit Israels Drohungen mit einem Angriff auf Irans Atomanlagen. Das Verschweigen des nuklearen Potentials Israels empfinde er als "belastende Lüge und Zwang". Dem Westen wirft der Schriftsteller "Heuchelei" vor. Und er fordert eine "ungehinderte und permanente Kontrolle des israelischen atomaren Potentials und der iranischen Atomanlagen durch eine internationale Instanz".

Auslöser für sein alles andere als lyrisches Gedicht ist die geplante Lieferung eines weiteren deutschen Atom-U-Boots an Israel. Deutschland könnte damit, so Grass, "Zulieferer eines Verbrechens werden, das voraussehbar ist". Und der Autor, der erst 2006 zugegeben hatte, kurz vor Kriegsende in der Waffen-SS gedient zu haben, nimmt auch die Kritik an ihm vorweg: "Das Verdikt ’Antisemitismus’ ist geläufig."