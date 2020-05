Golowatow: Ministerium setzte kurze Frist

In der Affäre um Ex-KGB-Offizier Mikhail Golowatow verstärkt sich der Eindruck, dass Österreichs Behörden den per Haftbefehl gesuchten Russen auf Druck von Moskau laufen ließen. Das hatte in Litauen für große Empörung gesorgt. Golowatow wird vorgeworfen, beim Sturm mit einer Eliteeinheit auf einen Fernsehturm in Vilnius im Jahr 1991 am Tod von 14 unbewaffneten Zivilisten beteiligt gewesen zu sein.



Besonders heftig kritisiert wird - auch von Rechtsexperten in Österreich -, dass die heimischen Behörden den Litauern nicht einmal 24 Stunden Zeit gaben, ihre Vorwürfe gegen Golowatow zu untermauern. Wie am Samstag bekannt wurde, lag es nicht am zuständigen Staatsanwalt. Die extrem knappe Frist, den Haftbefehl zu präzisieren habe nicht er, sondern das Justizministerium gesetzt, erklärte Karl Schober dem Profil.



Kanzler Werner Faymann, Außenminister Michael Spindelegger und Justizministerin Beatrix Karl hatten erklärt, die "unabhängige Justiz" habe selbst entschieden, Golowatow freizulassen. Auch habe es keinerlei Interventionen der Russen gegeben.



Laut KURIER-Informationen aus hohen Politkreisen stimmt das nicht. Demnach habe der russische Botschafter in Wien sehr wohl mit politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, sollte Golowatow an Litauen ausgeliefert werden. Der Botschafter weist das freilich zurück.



Der Grüne Peter Pilz fordert jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um den Fall aufzuklären. "Die halbe Regierung hat sich zum Komplizen und Fluchthelfer für einen mutmaßlichen KGB-Mörder gemacht", kritisiert Pilz im KURIER-Gespräch. Nach den vielen "Lügen" will der Grüne die Minister Spindelegger und Karl sowie hohe Beamte in Außen- und Justizressort (darunter Oberstaatsanwalt Werner Pleischl)

wegen Amtsmissbrauchs anzeigen. "Der österreichische Rechtsstaat ist lächerlich gemacht worden."