Goldbarren im Plastiksackerl gefunden

Wenn da Gold drinnen ist, dann machen wir am Nachmittag frei", feixte Jean-Marc Wenger. Der Bauamtsleiter und sein Lehrling knieten über einem weißen Plastiksack, den Wenger bei Mäharbeiten in der Schweizer Gemeinde Klingnau hinter einem Busch entdeckt hatte. "Ich dachte, der Plastiksack enthält Abfall. Aber als unter dem Seidenpapier Goldbarren zum Vorschein kamen, sah ich für ein paar Sekunden Sterne – so groß war die Überraschung", erinnert er sich an diesen denkwürdigen 28. Juni zurück.