Gleiche Gehälter für Unterstufenlehrer

Künftig sollen die Lehrer der Sekundarstufe 1 (AHS-Unterstufe, NMS und Hauptschule) bzw. Sekundarstufe 2 (AHS, BHS) nicht nur gleich viel verdienen. Sie sollen auch nicht mehr nach Stunden, sondern nach Funktion bezahlt werden: Bisher mussten Lehrer in Schularbeitsgegenständen etwas weniger unterrichten als Kollegen mit Fächern wie etwa Geografie oder Turnen. Dabei sind die Regelungen auch noch je nach Schultyp unterschiedlich. Künftig sollen Lehrer in Hauptfächern (Mathe, Deutsch etc.) indes nicht mehr weniger arbeiten, sondern mehr Geld bekommen. "So wird die Verhandlungsposition höchstwahrscheinlich aussehen", heißt es laut APA aus Schmieds Büro.

Die Verhandlungen des Regierungsteams – bestehend aus Schmied, Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek ( SPÖ) und Finanzministerin Maria Fekter ( ÖVP) – mit der Lehrergewerkschaft sollen im Mai stattfinden. Bei einer Klausur soll so lange verhandelt werden, bis eine Einigung steht. Die Position der Gewerkschaft lautet, es dürfe zu keinen finanziellen Einbußen kommen.