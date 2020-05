Gilad Shalit: 1941 Tage, die alles veränderten

Keine Straße in Israel, wo nicht irgendwo Shalits Kopf als Graffiti zu sehen ist. Sein schüchternes Lächeln, die verrutschte Brille, hochgezogene Schultern - ein sympathischer Nerd. Mit elf Jahren schrieb er als Schulaufsatz das Märchen "Vom Hai und dem Fisch". Über eine unmögliche Freundschaft, die eigentlich eine Feindschaft werden sollte. Was Feindschaft ist, wird für den 25-Jährigen heute Erfahrung und nicht Märchen sein.



An öffentlichen Plätzen, in Zeitungen, im Internet werden die Tage seiner Geiselhaft gezählt: Sollte die Freilassung klappen, wären es 1941. Gleichaltrige stehen mitten im Studium oder am Anfang einer Berufskarriere. In aller Welt ist die Eingabe "Gilad Shalit" ein Trending Topic. Der Träger des Namens dürfte Facebook nicht einmal dem Namen nach kennen. Dabei hat ihn dieses Network in aller Welt bekannt gemacht und für die Unterstützung durch Millionen gesorgt.



Der Garten vor seinem Elternhaus in Galiläa ist verwildert. Niemand schnitt die Äste, die bis zum Boden hängen: "Das ist Gilads Arbeit." Eine Familie, die Achtung einfordert. Lange hielten sich die Angehörigen zurück, ließen "die Verantwortlichen" arbeiten. Erst als Gelegenheiten immer wieder ungenutzt verstrichen, ergriffen sie die Initiative. Bis hin zum Zelt vor dem Wohnsitz des Premiers, wo sie bei jedem Wetter aushielten und mahnten: "Gilad lebt noch."