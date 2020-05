Gewichtige Probleme

"Außerdem gehen Diabetes und Fettleibigkeit bei Heimtieren sehr oft miteinander einher", sagt Voracek. Vierbeiner müssen dann auf Spezialdiät gesetzt werden, Futtermittelhersteller bieten Diabetiker-gerechte Fertigmischungen an. Manche Tiere benötigen Insulin. "Die Besitzer kriegen das Verabreichen des eigens für Tiere zugelassenen Medikaments mit Anleitung rasch in den Griff", sagt der Zoodoc.



Bei Katzen führt ein Überangebot an Nahrung immer wieder zu Durchfall. Sind gewisse Enzyme gesättigt und können nichts mehr aufnehmen, verursacht das Verdauungsschwierigkeiten. Speckschwarten wiederum verhindern, dass sich die Vierbeiner gründlich reinigen können, die Folge sind unangenehme Hautirritationen.