Gerichtliche Exekutionen steigen an

Wenn es zwei Mal an der Tür klingelt, muss das nicht unbedingt der Postmann sein. "Aufmachen, Gerichtsvollzieher", sagt der Beamte in forschem Ton. Nur zaghaft geht die Tür auf, und das liegt wohl nicht nur an der nachtschlafenden Stunde. Eher am Verdrängungsmechanismus der Schuldnerin. Es ist gerade mal 6 Uhr in der Früh. "Da sind die Leute wenigstens zu Hause", sagt Martin Winkler, Gruppenleiter der beim Oberlandesgericht Wien angesiedelten Exekutionsabteilung. "Können Sie diese Verbindlichkeit zahlen?", fragt der Beamte und nennt den Betrag. Nach einem leisen "Nein" beginnt die Suche nach verwertbaren Gegenständen. . .



Die Anzahl der Exekutionen ist in den vergangenen Jahren massiv angestiegen. Das hat viele Gründe. Etwa die schnelllebige Wirtschaft samt Konsumzwang, den Verlust des Arbeitsplatzes oder den Wegfall von Sozialleistungen und Arbeitslosengeld. Auf der anderen Seite gibt es viele Selbstständige, die manchmal "flüssig" sind und manchmal auch nicht.