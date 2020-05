Gemeinden dürfen jetzt mehr als früher kooperieren

Eine weitere Änderung betrifft Bürgermeister. Solche, die als Beamte in Frühpension sind, dürfen neben ihrer Pension unbegrenzt dazuverdienen; alle anderen Frühpensionisten nur bis zur Geringfügigkeitsgrenze von rund 370 Euro pro Monat.



Im Parlament wurde dies nun so geändert, dass alle frühpensionierten Ortschefs dazuverdienen dürfen - ASVG-Versicherte bis zu 4000 Euro pro Monat, Beamte weiter unbegrenzt (das gibt ein Urteil des Höchstgerichtes vor). Die Grünen kritisieren, damit werde ein Privileg für Politiker geschaffen.



SPÖ und ÖVP begründen die Gesetzesänderung damit, es gebe nicht wenige Ortschefs, die überlegten, ihren Bürgermeister-Sessel zu räumen. Sie stünden vor der Entscheidung: Pension oder Bürgermeister-Bezug (der hängt von der Größe der Gemeinde ab) samt maximal 370 Euro pro Monat. Die 4000-Euro-Grenze hat zur Folge, dass Abgeordnete des Nationalrates und des Bundesrates nicht in den Genuss der Neuregelung kommen. Auch Bürgermeister großer Städte sind davon ausgeschlossen.