Gefährlicher Fingerabdruck im Netz

Ich zeig dir meins, du zeigst mir deins. Ein kurzer Klick auf das Handy – und schon ist das pikante Foto gesendet.

"Sexting" heißt der Trend – eine Wortschöpfung aus Sex und dem englischen Wort für Nachrichten verschicken, texting. Das gegenseitige Senden von Nacktbildern sowie schlüpfrigen Nachrichten per SMS oder eMail bringt in den USA schon seit einigen Jahren den Hormonhaushalt von Teenagern und jungen Erwachsenen in Wallung. Die möglichen Konsequenzen der frivolen Nachrichten werden dabei ignoriert.

Diese in Österreich noch selten genutzte Form der Intim-Kommunikation wird in Amerika von weit mehr Burschen und Mädchen genutzt als bisher angenommen . Aktuelle Ergebnisse einer Studie der Universität Texas rütteln auf: 28 Prozent der 14- bis 19-Jährigen haben von sich schon Nacktbilder verschickt. Mehr als die Hälfte, rund 57 Prozent, wurde schon einmal nach schlüpfrigen Bildern via Internet gefragt.