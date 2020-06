Gebührenzahler wollen ein neues ORF-Gesetz

Nun könnte man sagen, dass das wichtigste und gleichzeitig am meisten missbrauchte Medienunternehmen des Landes nur noch durch eine schnelle Privatisierung zu retten ist. Selbst deutsches Kapital würde nie so zerstörend agieren wie österreichische Politik. Aber gerade jetzt, wo ein tiefer Korruptionssumpf zu trocknen ist, hat ein starkes und unabhängiges öffentlich-rechtliches Unternehmen eine zentrale Aufgabe. Immerhin haben die Journalisten des ORF in überzeugender Weise ihren obersten Chef daran gehindert, den ORF weiter zu beschädigen. Sie haben nicht zugelassen, dass der SPÖ-Vertrauensmann Niko Pelinka zum eigentlichen ORF-Chef gemacht wird.

Und immerhin ist es gelungen, einem Bundeskanzler, der sich lange Zeit die Gunst der kleinen Zeitungen mit den großen Schlagzeilen erkauft hat, ein Medientransparenzgesetz aufzuzwingen. Öffentlicher Druck funktioniert also in diesem Land, in beiden Fällen im Sinne der Demokratie.

Also sollte es jetzt, wo die Vergabe von höchsten Ämtern in beschämender Weise dokumentiert wurde, gelingen, den ORF doch noch vor der Politik und damit vor seinem sicheren Ende zu retten.