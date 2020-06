Geboren in der Hölle Nordkoreas

Shin In Geun ist 22 Jahre alt, als er zum ersten Mal hört, dass man Fleisch nicht nur in Form von Ratten, Fröschen und Schlangen essen kann. Ein gebratenes Hühnchen? Der junge Mann, der in einem der berüchtigten nordkoreanischen Straflager geboren wurde, hat keine Vorstellung davon, wie gutes Essen schmeckt oder auch nur, wie es riecht.

Er weiß nicht, dass es eine Welt außerhalb der elektrischen Stacheldrahtzäune gibt. Dass Schläge durch Wachebeamte, der ständige Hunger, Schwerstarbeit, Folter und Exekutionen nicht normal sind. Shin In Geun weiß nicht einmal, dass die Welt rund ist.

Heute, sieben Jahre später, sieht man dem schmalen jungen Mann die erlittenen Qualen auf den ersten Blick nicht an. In seiner neuen Heimat Südkorea würde Shin nicht weiter auffallen – hätte er nicht den ganzen Körper voller Narben und eine unglaubliche Geschichte zu erzählen: Nie zuvor ist jemandem, der in einem nordkoreanischen Straflager geboren wurde, die Flucht gelungen. In Shins soeben – vorerst nur auf Englisch – erschienenen Buch "Escape from Camp 14" schildert er, was geschätzte 200.000 Nordkoreaner weiter jeden Tag durchmachen – ein Leben in der Hölle.