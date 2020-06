Fußamputation: Mann war in Betreuung

Zwei Ansuchen um Berufsunfähigkeit hatte der 56-jährige Ost­steirer bereits bei der PVA (Pensionversicherungsanstal) gestellt, ehe er sich am Montag den linken Fuß mit einer Kappsäge abtrennte, um einen Invaliditätsstatus zu erzwingen. Denn er war beide Male mit seinem Ansuchen abgeblitzt.

Ein trauriges Schicksal verbirgt sich hinter dieser Selbstverstümmelung. Hans U. lebte unauffällig und zurückgezogen, fühlte sich zunehmend krank. Von 25 Euro Taggeld lebte der Notstandshilfebezieher zuletzt. „Er hat sich nicht in der Lage gefühlt zu arbeiten. Seine AMS-Beraterin hat mit ihm kürzlich einen Untersuchungsantrag an die PVA verfasst", schildert der Mediensprecher des AMS, Hermann Gössinger. Körperliche und psychische Beschwerden des Klienten hätten auf der Gesundheitsstraße der PVA gecheckt werden sollen. Doch dazu kam es bekanntlich erst gar nicht.

Das AMS hat dem ehemaligen Lagerarbeiter viele Angebote gemacht: Hilfsjobs beendete er von sich aus. Qualifikationsmaßnahmen wurden gesetzt. Der Arbeitslose schloss sie nicht ab. Auch zum psychosozialen Dienst in Feldbach wurde er empfohlen, ließ sich dort unregelmäßig betreuen.



Hans U. ist außer Lebensgefahr. In wenigen Tagen kann er auf eine Normalstation im LKH Graz verlegt werden. Der Heilungsprozess am Bein sowie eine Reha werden noch viel Zeit beanspruchen. Aber dann geht es für den Steirer wieder von vorne los. Antrag beim AMS, Gesundheitsstraßentermin, Entscheidung von Fachärzten, was er noch arbeiten könnte. „Was es nicht alles gibt", sagt der steirische PVA-Direktor Josef Radl zu dem „Ausnahmefall".

Hans U. ist laut PVA einer von 66.934 Österreichern, die 2011 eine Berufsunfähigkeit beantragt haben. „Bewilligt wurden 23.611 Anträge", erklärt PVA-Mediensprecherin Beatrix Böhm. Bei „Selbstbeschädigung" falle ein Ver­sicherter aber um die Invaliditätspension um.