Fritzl-Gutachterin: "Jeder kann Täter werden"

Sie hat den Inzestvater Josef Fritzl analysiert, die Eissalon-Besitzerin und mutmaßliche Doppelmörderin Estebaliz C. untersucht, Gutachten über Amokläufer und ihre Kinder mordenden Väter erstellt. Aber jetzt hat Heidi Kastner "schon so genug von dem Bösen, das zu einer großen schwarzen Wolke gemacht wird". Die Gerichtspsychiaterin will zeigen, "dass auch aus scheinbar harmlosen Leuten Täter werden können".

Also aus uns allen?

"Unter gewissen Bedingungen schon. Es ist Teil des Menschlichen, dass man nicht immer nett ist." Oder wie es die EAV schon besungen hat: "Das Böse ist immer und überall."

In ihrem neuen Buch "Schuldhaft" beschreibt die 1962 geborene Chefärztin der Wagner-Jauregg-Nervenklinik Linz alltägliche Lebensverläufe, die plötzlich und unvorhergesehen einen Knick bekommen.

Wie zum Beispiel bei der Frau aus gutem Haus, die ein Kind für die Rettung ihrer Ehe hält. "... alle redeten nur mehr über das Kind: Schon jetzt wurde dessen künftige Position in der Firma besprochen, der Ausbau der Firma geplant, Kindermädchen wurden zu Vorstellungsgesprächen geladen, die Anschaffung eines kleinen Privatzoos überlegt ..." (Buchauszug) .

Die Fehlgeburt in der 25. Schwangerschaftswoche schreibt sich die Frau als Versagen zu, verschweigt sie, nimmt stumm die Strampelhöschen und Babywippen in Empfang, niemand fragt nach, niemandem fällt etwas auf. Am Tag des errechneten Geburtstermins fährt sie ziellos umher, läutet an einer Haustür, bittet um ein Glas Wasser, sieht drinnen einen Säugling, ergreift einen Nudelwalker, schlägt damit auf die Kindesmutter ein, der es in letzter Sekunde gelingt, die Polizei zu alarmieren.

"Es gibt eine generelle Unachtsamkeit", beklagt Kastner und fordert dazu auf, die Menschen um uns herum wahrzunehmen, anzusprechen: "Sag, hast du was?"

Und in sie hineinzuschauen? Diese Kunst wird den Gerichtspsychiatern gerne zugesprochen, von denen man erwartet, dass sie exakte Prognosen über das künftige Verhalten eines Täters erstellen können: Wird er sich wohlverhalten oder rückfällig werden?