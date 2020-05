Frankreich klagt Europa-Parlament

Für Frank-reich sind die Sitzungen in Straßburg ein Wirtschaftsfaktor. Rund 7000 Menschen pendeln ein Mal pro Monat in die elsässische Hauptstadt. Hoteliers, Restaurants leben davon, der gesamte Dienstleistungssektor profitiert. Das ist der ökonomische Grund, warum Frankreich, seine 72 Europa-Abgeordneten und wenige andere Parlamentarier an Straßburg festhalten.



Dass es dabei ums Geld geht, wissen die Abgeordneten. "Als Alternative schlagen wir vor, dass künftig die Treffen der Staats- und Regierungschefs in Straßburg stattfinden", erklärt

Leichtfried. Er kann sich auch den Ausbau Straßburgs zu ei-ner großen Universitätsstadt vorstellen.



Othmar Karas, Vizechef der Europäischen Volkspartei, ist realistisch, was die Sitzfrage angeht. " Frankreich wird gewinnen. Solange es keinen einstimmigen Beschluss im Rat gibt, gilt das Gemeinschaftsrecht. An einer Lösung mit Frankreich führt kein Weg vorbei." Für nur einen Standort des Parlaments "spricht viel", aber "Recht ist nun einmal Recht", sagt Karas.