Flick-Straße: "Mit Geld geht wohl alles"

Mit der Verlegung wäre für Frau Flick und ihre Familie die Möglichkeit geschaffen, die beiden Grundstücke zusammenzuführen", heißt es in einem offiziellen Statement der Flick Family Office GmbH. Und zwar jenes direkt am Wörthersee in Dellach bei Maria Wörth mit dem auf der anderen Straßenseite liegenden, riesigen Waldbesitz, der bis zum Pyramidenkogel reicht. Dafür müsste, wie berichtet, die Landesstraße um etwa 100 Meter nach Süden rutschen und der bestehende Streckenteil von 865 Metern ginge in den Besitz der Milliardärswitwe Ingrid Flick über. Für die erweiterte "Privatsphäre" würde Flick rund sechs Millionen Euro lockermachen.

Der Widerstand wird aber immer breiter: "Mutbürger" Gerhard Godescha organisierte vergangenen Sonntag einen Bürgerprotest und Erika Hochegger, 73, sammelte auf eigene Faust 1500 Unterschriften für eine Petition im Landtag. Auch Milliardärin Heidi Horten hat gegen das Flick-Projekt unterschrieben.

Gastwirtin Gabi Lex, 49, ist entschlossen zu kämpfen: "Bei der Straßenverlegung würden Fußgänger und Radfahrer durch einen Tunnel mit sechs Prozent Steigung geschickt. Wir brauchen keine Tunnel um den See." Außerdem seien die Folgen der Eingriffe im felsigen Gelände noch völlig unklar.