Finanzministerium zu vermieten

Während sich nun der Verwaltungsgerichtshof im sanierungsbedürftigen Gebäude ausbreitet, hat man im Finanzministerium offenbar keine Lust mehr auf Altbau: Das Ministerium residiert aktuell im Ausweichquartier in der Hinteren Zollamtsstraße im 3. Bezirk in Wien, weil die noble Zentrale in der Himmelpfortgasse generalsaniert wird. Der Umbau des 26.000 großen einstigen Winterpalais von Prinz Eugen soll noch heuer fertig sein.



Doch Finanzministerin Maria Fekter hat angeblich bereits entschieden, im 3. Bezirk zu bleiben. Offizielle Bestätigung gibt es noch keine, ein Sprecher erklärt: "Derzeit wird das gesamte Projekt neu bewertet." Eine Entscheidung solle noch heuer fallen.



Was aus dem Ex-Finanzministerium in der Innenstadt wird, ist noch unklar. Der Besitzer, die Burghauptmannschaft, war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar. Auch die Post zieht übrigens weg aus dem 1. Bezirk: Sie mietet sich bis 2016 in der ehemaligen Siemens-Zentrale, ebenfalls im 3. Bezirk in Wien, ein.