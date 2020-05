Feriencamps: Kosten jetzt voll absetzbar

Da war also das Gefühl, etwas noch nicht erledigt zu haben. Christine Marek hat sich Ende 2010 aus der Bundespolitik verabschiedet, ist heute Chefin der ÖVP Wien. Von 2007 bis 2010 war Marek Familien-Staatssekretärin, eine Angelegenheit aus dieser Zeit hat sie nicht losgelassen: Unter ihrer Ägide wurde 2009 die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten beschlossen, eigentlich sollte sie auch für Ferienlager gelten. Aber: "Ich war dann unglücklich, wie kompliziert das im Finanzministerium angelegt wurde. So restriktiv, dass sie kaum jemand nutzen konnte." Ab sofort ist Christine Marek diesbezüglich nicht mehr unglücklich, denn ab sofort können Eltern Kosten für Kinder-Ferienlager pauschal absetzen.



Kinder-Ferienlager kosten meist zwischen 150 und 350 Euro pro Woche - die Grenze ist nach oben offen. Unselbständig Beschäftige können sich nun bis zu 50 Prozent der Kosten zurückholen. Die Zahl derer, die Kinderbetreuungskosten absetzen können, werde so deutlich steigen, sagt Marek: "Viele Eltern haben während des Jahres keine Kosten, wenn sie nichts in Anspruch nehmen. Die hätten in den Ferien Geld abrechnen können, bisher ging das aber kaum."