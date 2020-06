Ferien enden, Staus stehen an

Am Wochenende gehen im Burgenland, in Niederösterreich und Wien die Sommerferien zu Ende. Auf den Hauptverkehrsverbindungen stehen die Zeichen auf Stau, nicht zuletzt, weil auch in den deutschen Bundesländern Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in einem Teil der Niederlande die Schule wieder beginnt.

Am Freitag und Samstag findet zudem im burgenländischen Wiesen das "Two Days A Week"-Festival statt. Ferienende und Musikveranstaltung zusammen werden nach Einschätzung des ARBÖ "die Autofahrer auf den Transitrouten sowohl in Ost- als auch in Westösterreich vor zahlreiche Herausforderungen stellen".