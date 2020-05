Fekter will Steuervorteile streichen

Kein gutes Haar an den Forderungen der Regierungsvertreter ließen die Oppositionsparteien: FPÖ-Pensionistensprecher Werner Neubauer meinte, dass "Golden Handshakes" im staatsnahen Bereich indiskutabel, in der Privatwirtschaft aber leider oft nötig seien. BZÖ-Generalsekretär Christian Ebner forderte Fekter auf, nicht immer reflexartig an neue steuerliche Belastungen zu denken, sondern stattdessen die "Vielfalt an Pensionsprivilegien" zu beseitigen.



Die Grünen wünschen sich eine seriöse Debatte über eine etwaige Pensionsreform. Sozialsprecher Karl Öllinger kritisierte die Vorstöße von Fekter und Hundstorfer als "unkoordiniert und durcheinander" - sie dienten nur dazu, "das Sommerloch zu befüllen". Öllinger: "Was wir gar nicht brauchen können, ist eine weitere Verunsicherung, die zu einem neuen Run in den frühestmöglichen Pensionsantritt führt."