Fekter will Steuersystem radikal umbauen

Aber Achtung: Bevor der Fiskus zuschlägt, wird vom Bruttolohn die Sozialversicherung abgezogen (bis zur Höchstbeitragsgrundlage); und beim 13. und 14. Monatsgehalt ist die Steuerbelastung deutlich geringer als beim "normalen" Monatslohn.

Ziemlich kompliziert also, das Ganze.



Steuerexperte Karl Bruckner würde eine radikale Vereinfachung in Form eines "integrierten Tarifs" begrüßen. Er hat schon ein Modell ausgearbeitet, das Fekter gebrauchen könnte. Es sieht so aus: Die ersten 10.000 Euro Jahreseinkommen gehen brutto für netto ins Börsel; von jedem zusätzlichen Euro gehen 44 Cent an den Staat (für Sozialversicherung und für Einkommenssteuer). Es gibt nur diesen einen Tarif - und keine Höchstbeitragsgrundlage mehr.