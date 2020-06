Fast 11.000 Sonderpässe in Umlauf

10.991 Diplomaten- und Dienstpässe waren am 1. Jänner 2012 in Umlauf. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des BZÖ-Abgeordneten Gerald Grosz hervor. In Verruf gekommen sind die Diplomatenpässe zu Jahresbeginn. Damals hat der KURIER aufgedeckt, dass Ex-Minister Karl-Heinz Grasser seinen Sonderpass im November 2011 verlängern hat lassen. So wurde bekannt, dass viele Ex-Politiker und deren Angehörige noch über derlei Reisedokumente verfügen. Wer solche Dokumente besitzt, wird bei Reisen kaum kontrolliert.



Außenminister Michael Spindelegger sprach zuerst von einem „Pipifax-Problem“; dann setzte er sich aber für eine restriktive Neuregelung ein. Laut Außenamt hatten zu Jahresbeginn 3138 Personen einen Diplomatenpass; 1549 derartige Dokumente verwenden Mitarbeiter und Angehörige des Außenministeriums; 181 Diplomatenpässe befinden sich noch im Besitz von Ex-Spitzenpolitikern und deren Ehepartnern bzw. von geistlichen Würdenträgern und Landeshauptleuten. Daneben gibt es 7853 Dienstpässe.