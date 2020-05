Family-Coach: Jedes Kind ist ein Künstler

Auch die großen Künstler, die bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne stehen, waren einmal klein. Pianist Maurizio Pollini etwa galt als Wunderkind und gab mit zehn Jahren sein erstes eigenes Konzert. Doch nicht nur für die Stars ist Musik wichtig, betont Peter Röbke von der Musikuniversität Wien. "Nur einer von 100 Musikschülern bleibt im Beruf. Aber auch für die anderen wird Musik ein wichtiger Faktor ihres Lebens", erzählt der Musikpädagogik-Professor.

Sein Vorschlag: Kindern schon früh verschiedene Instrumente zum Ausprobieren geben und kreatives Musik-Machen ermöglichen. Das typische Einstiegs-Instrument für Kinder gebe es nicht. "Lange herrschte der Irrglaube, dass Blockflöte einfach zu spielen ist, aber das stimmt nicht. Und Geige ist nicht so schwierig, wie viele glauben", so der ehemalige Musikschuldirektor.



"Wenn ein Kind von einem Instrument begeistert ist, soll man es nicht davon abhalten. Mein elfjähriger Sohn trommelt bei jeder Gelegenheit auf etwas, sonst würde er zerplatzen. Für ihn ist das Schlagzeug perfekt geeignet. Wir haben aber auch schon einen Sechsjährigen in Trompete unterrichtet." Jedes Instrument erfordere eine andere Bewegung und habe einen anderen Charakter. Das müsse zum Kind passen. "Wir Geiger nehmen unser Instrument ganz nah zum Körper, Trommler schlagen drauf, Flötisten nehmen es in den Mund. Das wäre für mich undenkbar", bringt er einige Beispiele.