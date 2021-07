Fall Wulff: Österreichs Gesetze zu lasch

So ist auch erklärbar, warum Alfred Gusenbauer 2004 mit Frau und Tochter auf Einladung von Hotel-Erbin Bettina Steigenberger in Marbella urlaubte; oder wie es sein kann, dass der für die Liftgesellschaften zuständige Tiroler Landesrat Christian Switak erst im November dabei ertappt wurde, in einer feinen, preislich aber ausnehmend günstigen Mietwohnung zu residieren, die einem Tiroler Lift-Tycoon gehört. Auf Nachfrage beteuern Österreichs Spitzenpolitiker, sie würden mittlerweile alle Geschenke und Reisen ausschlagen.

Offizielle Präsente, die etwa Bundespräsident und -kanzler bei offiziellen Staatsbesuchen erhalten, werden in der Sekunde dem Protokoll übergeben. „Teure Aufmerksamkeiten, die Privat-Personen im Kanzleramt deponieren, schickt das Kanzleramt sofort zurück“, sagt Faymanns Sprecher.

Ähnlich halten es Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, Gesundheitsminister Alois Stöger oder Vizekanzler Michael Spindelegger: Aufmerksamkeiten, die bei Staatsbesuchen überreicht werden, bekommen eine Nummer und wandern ins Ministerium. Bloß bei den kleinen Gaben machen die Ressortchefs Unterschiede: Während etwa Reinhold Mitterlehner das obligate Flascherl Kernöl ( Steiermark) oder eine Bouteille Rotwein ( Burgenland) bei Stipp-Visiten aus Höflichkeit nicht grundsätzlich ausschlagen will, sehen Gesundheitsminister Stöger und Justiz-Ressortchefin Beatrix Karl die Sache besonders eng: Letztere besteht darauf, Opern- und sonstige Tickets selbst zu bezahlen; der Oberösterreicher Stöger will selbst kleine Mitbringsel wie Weinflaschen lieber erst gar nicht annehmen.