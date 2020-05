Fall Kurzmann: "Tendenziöse Aufreizung zum Hass"

Ich habe Vertrauen in den Rechtsstaat und erwarte mir einen Freispruch." FPÖ-Landesrat Gerhard Kurzmann ist wenige Wochen vor dem Strafprozess um Gelassenheit bemüht.

Den Vorwurf der Verhetzung mittels Anti-Minarett-Spiel wischt er vom Tisch. "Das ist ein harmloses und für die Jugend konzipiertes Spiel, das nichts mit Schießen zu tun hat und keine Gewaltverherrlichung darstellt, ganz im Gegensatz zu anderen Computerspielen, die es so am Markt gibt."



Der Grazer Staatsanwalt Hannes Winkelhofer zieht andere Schlüsse aus dem "Moschee baba"-Spiel. Mit dessen Planung begonnen hätten Kurzmann und Werbefachmann Alexander Segert nach einem Interview von Anas Shakfeh, dem Ex-Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft, wird im Strafantrag ausgeführt. Dessen Wunsch, dass in allen Landeshauptstädten eine Moschee mit Minarett errichtet werden sollte, fand Eingang in die in Wien und der Steiermark geführten Landtagswahlkämpfe.



Im Wahlausschuss der FPÖ Steiermark habe man beschlossen, das Spiel zu adaptieren. Dr. Gerhard Kurzmann und Alexander Segert erhofften sich dadurch, in der Bevölkerung existierende Ängste vor einer aggressiven Islamisierung der Gesellschaft zumindest zu verstärken, nahezu kostenlos großes Medieninteresse zu erzielen und Wähler für die FPÖ Steiermark zu motivieren.