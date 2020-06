Fall Cain: Lebenslang für Milosav M.

"Der Angeklagte ist kein Monster", sagt Verteidiger Edgar Veith und streicht heraus, dass Maletic wegen eines Nervenleidens oft nicht einmal die Zahnbürste halten kann.

"Auch der Herr Maletic hat Anspruch auf ein faires Verfahren", betont der Richter und geht mit der Bemerkung dazwischen: "Aber Tischtennis spielen können Sie schon im Gefängnis, Herr Angeklagter?"

Maletic behauptet, er habe Cain mit dem Besenstiel höchstens zehn Mal auf den Popo gehaut. Beim größeren Buben habe das "gewirkt", aber Cain habe nicht folgen wollen. "Warum haben Sie dann nach dem zehnten Schlag überhaupt aufgehört", fragt der Richter. "Hätte ich ihn schlagen sollen, bis er stirbt?", fragt Maletic zurück, ohne zu merken, was er da sagt.

Laut Prof. Rabl müssen es mehr Schläge gewesen sein, auch auf den Kopf, und mit einer "exzessiven Energie", dass man "mit dem Tod rechnen muss". Cain müsse Qualen gelitten haben.

Cains leiblicher Vater und die Oma sind zum Prozess gekommen. Die Oma weint. Der Vater, der sich mit Juristin Susanne Kurtev (Kanzlei Nikolaus Rast) als Nebenkläger angeschlossen hat, hat sich vom Angeklagten "absichtlich weit weg gesetzt", in die letzte Reihe. "Näher will ich ihm nicht kommen", sagt er zum KURIER.

Völlig ausgeklammert werden im Prozess der Bruder und die Mutter von Cain. Der Bruder war Zeuge von Cains Martyrium und hat selbst einiges mitgemacht (ihm werden 25.000 Euro Trauerschmerzensgeld zuerkannt), es gibt aber kein Video von seiner Aussage, wie sonst üblich. Auch die Mutter wird nicht gehört. Immerhin behauptet der Angeklagte, auch sie habe die Buben geschlagen.

Nach knapp zwei Stunden finden die Geschworenen zum einstimmigen Urteil: Mord. Maletic wird wegen der "Grausamkeit der Tat" zu lebenslanger Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Er meldet volle Berufung an.