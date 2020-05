Fall Bögerl: Witwer erhängt sich

Thomas Bögerl war der Ehemann von Maria Bögerl, die am 12. Mai 2010 in Heidenheim in die Hände von Entführern geraten und nach einer gescheiterten Geldübergabe ermordet worden war. Bis heute gibt es keine heiße Spur zu den Tätern.



In Heidenheim hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte über das Privatleben des Sparkassendirektors Thomas Bögerl gegeben: Medien wie die Bild und die Schwäbische Zeitung berichteten, die Ehe der Bögerls sei zerrüttet gewesen. Es wurde sogar behauptet, der Witwer sei unlängst Vater von Zwillingen geworden. Thomas Bögerl dementierte diese Berichte und bezeichnete die Gerüchte als "Lüge".