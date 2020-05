Fahndung nach Brustimplantat-Hersteller

"Den Ärzten kann man keinen Vorwurf machen", sagt der Plastische Chirurg Edvin Turkof: "Die Produkte waren ordnungsgemäß zertifiziert, das Industrie-Gel hätte nicht verwendet werden dürfen." Der TÜV Rheinland, der die PIP-Produkte ursprünglich europaweit zertifiziert hatte, betont, "nachweislich umfassend und fortgesetzt getäuscht worden zu sein".

Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen zu den gefährlichen Brust-Implantaten:

Wurden die Implantate auch in Österreich eingesetzt?

Nach wie vor sind nur acht Frauen bekannt, die Implantate der Firma PIP in Österreich erhalten haben, sagte am Freitag Univ.-Prof. Marcus Müllner von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zum KURIER. Bei dreien wurden sie bereits entfernt, bei fünf weiteren sind sie noch implantiert. Diese Frauen werden derzeit engmaschig überwacht, so Müllner . Sie haben die Implantate im Zuge einer Brustrekonstruktion nach einer Brustkrebsoperation erhalten. Alle acht Frauen haben die PIP-Implantate bei einer steirischen Ärztin bekommen. Vier weitere österreichische Ärzte, deren Namen bei der französischen Firma PIP aufgeschienen sind, haben die Implantate nicht eingesetzt. Zusätzlich sind bei der AGES mittlerweile zwei Frauen bekannt, die PIP-Implantate im Ausland (einmal in einem Nachbarland, einmal in Übersee) erhalten haben. Hier dürfte die Dunkelziffer allerdings weit höher sein.

Was sollen Betroffene tun?

"Sie sollen bei ihrem Arzt den Zustand des Implantats regelmäßig kontrollieren und bei Verdacht auf einen Riss entfernen lassen“, sagt Müllner. In Frankreich raten viele Mediziner zu einer sofortigen Entfernung. „ Es gibt aber noch keine offizielle Empfehlung dafür“, sagt Prim. Thomas Hintringer, Präsident der Gesellschaft für Plastische Chirurgie.

Haben die Behörden früh genug gewarnt?

Ende März 2010 hat die französische Agentur für die Sicherheit von Gesundheitsprodukten die weitere Vermarktung und den Einsatz der PIP-Implantate verboten. Die Grüne Frauensprecherin Judith Schwentner kritisiert, dass daraufhin die österreichischen Behörden vor dem Einsatz der Produkte nur gewarnt, diesen aber nicht untersagt haben. Müllner: „Wir haben sofort reagiert. Nach unserer Warnung wurden in Österreich keine Produkte mehr eingesetzt. “

Sind Billigangebote im Ausland ein Risiko?

„Man sollte gezielt fragen, welche Implantate verwendet werden“, sagt Turkof, „weil die Firmen beteuern, dass die Implantate überall dasselbe kosten. Wenn im Ausland eine OP nur 2500 Euro kostet, dann bleiben nach Abzug der 1000 Euro für die Implantate lediglich 1500 Euro für Spital, OP-Saal, Anästhesist und OP-Honorar“, schreibt Turkof in seinem Buch „Brustvergrößerung“. „Da muss man sich schon überlegen, wie das gehen soll. Im Sinne Ihrer Sicherheit müssen Sie darauf bestehen, dass sie einen Implantatpass bekommen, damit Sie genau wissen, was Ihnen eingesetzt wurde.“ Man dürfe aber Eingriffe im Ausland nicht generell schlecht machen.

Welche Sicherheit haben Patientinnen in Österreich?