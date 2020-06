Ex-Scientologe: "Man ist nicht Herr seiner Sinne“

KURIER: Sie sind nach 28 Jahren bei Scientology ausgestiegen – warum?

Wilfried Handl: Das war vor zehn Jahren. Ich wurde krank, bekam Krebs. Innerhalb von Scientology war ich aber ein „Clear“ ...



Ein was?

Ein Geklärter, der laut Scientology-Gründer Ron Hubbard nicht einmal Schnupfen bekommt. Und ich hatte plötzlich eine Lebenserwartung von ein paar Tagen. Das war ein Widerspruch, an dem konnte ich nicht vorbei. Ich musste mein Leben ändern, und weil Scientology das Dominierende in meinem Leben war, stieg ich aus.



Wie geht das, man kündigt, geht nicht mehr hin?

Ähnlich. Ich traf mich mit dem Leiter des Scientology-Geheimdienstes ...



Es gibt einen Geheimdienst?

Ja klar. Wir trafen uns sehr amikal beim Sushi-Essen, und ich sagte ihm, ich steige aus. Und das war’s.



Keine Überredungsversuche, keine Verfolgung?

Bis Mitte der 90er-Jahre war’s schon so, dass man 500-mal am Tag angerufen worden ist, plötzlich drei Scientologen vor der Tür standen. Dann wurde die Strategie geändert: Jeder kann gehen, wenn er möchte, soferne er das leise macht und das investierte Geld als Deppensteuer abschreibt.



Warum sind Sie eigentlich eingetreten?

Ich war 20 und habe gesucht. Ich wuchs im katholischen Internat auf – nicht missbraucht, die haben in der B-Klasse zugeschlagen, ich war in der A-Klasse –, aber das fiel weg. Aber jeder hatte irgendwo seinen Guru. Ich hatte eine Freundin, die war bei Scientology, Chick Corea (Anm. Jazz-Legende) war auch dabei, ich war Jazz-Fan, also schaute ich mir das an, traf auf eine Gruppe von Künstlern wie Gottfried Helnwein. Die hatten scheinbar die Antworten für die Fragen, die man als 20-Jähriger hat.



Und was war das Faszinierende?

Man möchte glauben, was die schildern – dass sie für alles eine Antwort haben. Und sie verstehen es, mit besonders freundlich wirkenden Menschen geschickt zu manipulieren.



Sie bieten eine Lebensphilosophie.

Sie sagen, sie haben die Brücke zur völligen Freiheit und geben Häppchen.



Was für Häppchen?

Sie lehren Kommunikation. Oder sie machen Persönlichkeitstests, wo sie deine Mankos aufzeigen. Wenn sie deinen Schwachpunkt gefunden haben, legen sie ihre Hand in diese Wunde und bieten an, dieses Problem zu lösen. Das Perfide daran ist: Nach einiger Zeit greift diese Manipulation derart, dass man nicht mehr Herr seiner Sinne ist.



Sie haben einmal gesagt, Sie waren „Parteisoldat in einem faschistischen System“ – was ist das Faschistische daran?

Es gibt die Guten, und es gibt die Bösen. Scientology hat das klar definiert. Es gibt 80 Prozent Gute auf der Welt, von denen die meisten noch nicht dabei sind, was ihr einziger Fehler ist. Und es gibt 20 Prozent Böse, darunter zwei Prozent „total Böse“. Die Scientologen sind darauf eingeschworen, die 20 Prozent zu meiden und sich den 80 Prozent zuzuwenden.



Was ist das Ziel von Scientology?

Die Weltmacht. In George Orwells „1984“ findet man eigentlich alles, worauf die auch hinauswollen. Neusprech, Neudenk, Wahrheitsministerium – das gibt’s dort alles, inklusive einer eigenen Gerichtsbarkeit.



Sie waren eine Zeit lang Österreich-Chef von Scientology. Was haben Sie gemacht?

Scientology ist ein Franchise-Unternehmen. Wie der Geschäftsführer einer McDonalds-Filiale schaut, dass viele Fleischlaberln über die Theke gehen, schaut man als Direktor von Scientology, dass man viele neue Leute rekrutiert.



Geld ist da ein Thema?

Geld-Abnehmen, ja. Die Brücke zur völligen Freiheit besteht aus vielen Stufen. Das sind Kurse oder das „Auditing“, das ist so eine Art ganz schlechte Psychoanalyse. Diese Stufen muss man sich kaufen – der 12,5-Stunden-Auditing-Block zum Beispiel kostet 3000 Euro. Die Stufen zu durchwandern, von „Clear“ bis zum achten „Titan“ ist die Pflicht jedes Scientologen – das kostet.



Und da sagt einem der Kopf nie „Halt“?

Leider nicht. Man darf den Gruppendruck nicht unterschätzen. Auch Nazis wussten mitunter um das Unrecht ihres Tuns, und ich hatte auch hie und da meine hellen Momente –, aber man hat sein Leben nach Scientology ausgerichtet, bekommt eine Bestätigung durch die Gruppe und ist froh, den Zweifel nicht mehr zu haben. Denn sonst verliert man sein ganzes Umfeld, das bei einem Ausstieg keinen Kontakt mehr zu einem haben darf.