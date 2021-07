Ex-Diktator Noriega an Panama ausgeliefert

Nach mehr als 20 Jahren ist Panamas Ex-Diktator Manuel Noriega nach seiner Auslieferung durch Frankreich in seine Heimat zurückgekehrt, um dort eine neue Haftstrafe anzutreten.

Der 77-Jährige kam am Sonntagabend (Ortszeit) mit einem Linienflug der spanischen Fluggesellschaft Iberia am Flughafen Tocumen in Panama-Stadt an. Nach Angaben des Fernsehsenders Telemetro zeigte sich Noriega beim Landeanflug erstaunt über die Veränderungen der Hauptstadt Panamas seit seiner Auslieferung in die USA.

Noriega wurde gleich nach seiner Ankunft unter starker Bewachung per Hubschrauber ins Gefängnis überstellt. Der ehemalige Machthaber Panamas soll in der Haftanstalt "El Renacer" (Die Wiedergeburt) die Strafen absitzen, die gegen ihn in Abwesenheit in Panama verhängt worden sind. Das Gefängnis war Teil der US-Installationen in der Kanal-Zone, die am 1. Jänner 2000 an Panama abgegeben wurden.