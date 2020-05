Eurofighter: 100 Mio. Euro Schmiergeld?

Von 1. Juni bis 1. Juli haben Spezialisten des Innenministeriums den gesamten eMail-, SMS- und MMS-Verkehr der EADS-Lobbyisten überwacht. Noch ist die Auswertung nicht abgeschlossen. Doch aus Justiz-Kreisen ist durchgesickert, dass die drei Überwachten nicht nur miteinander, sondern auch heftigen Kontakt mit Personen hatten, die bisher nicht im Visier der Fahnder waren - es gibt also neue Verdächtige.



Staatsanwalt Michael Radasztics lässt seit jeher kein gutes Haar an den Methoden und Geschäftspraktiken des EADS-Konzerns: In einem Antrag für Hausdurchsuchungen, die schon länger zurückliegen als der nun bekannt gewordene große Lauschangriff, schrieb der Korruptionsjäger: "Zuletzt ist davon auszugehen, dass im Rahmen des EADS-Konsortiums eine kriminelle Vereinigung gegründet wurde, um über Scheinverträge Gelder aus den Partnerunternehmen abzuziehen und für korrupte Zwecke verfügbar zu machen."

Kriminelle Vereinigung? Scheinverträge? Korrupte Zwecke?



Starker Tobak. Entscheidend beeinflusst wurden die Ermittlungen jedenfalls durch wertvolle Informationen der Staatsanwaltschaft in Rom. Der italienischen Justiz ist der Finanzbetrüger Gianfranco Lande ins Netz gegangen; und er hat bei Einvernahmen bestätigt, für Eurofighter- bzw. die Vertreter des Konsortiums Geld gewaschen zu haben.



"Laut Lande hat allein die Briefkastenfirma Vector insgesamt 84 Millionen Euro erhalten. Der tatsächliche Hintergrund dieser Zahlung ist ungeklärt", heißt es in dem Antrag für den Lauschangriff.