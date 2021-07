Erneut Erdbeben in der Ost-Türkei

Die schwer traumatisierten Bewohner rund um die Stadt Van haben sich noch kaum von den Folgen des jüngsten, schweren Bebens erholt, als Mittwoch in der Nacht schon wieder die Erde bebte. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 5,6.



Nach Angaben des Katastrophenschutzes kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. Bis zum frühen Donnerstagmorgen wurden 23 Menschen verletzt aus den Trümmern gerettet, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolou weiter. Mehr als 100 Menschen sollen verschüttet worden sein, meldete CNN. Die Rettungskräfte suchten die ganze Nacht nach Überlebenden unter den Trümmern.



In der Stadt Van in der gleichnamigen Provinz stürzten mindestens 18 Gebäude ein, darunter zwei Hotels, in denen sich zu dem Zeitpunkt mindestens 70 Menschen aufgehalten haben sollen, berichteten türkische Medien. Die Provinz Van liegt im Südosten des Landes und grenzt an den Iran. Sie wird mehrheitlich von Kurden bewohnt.